Noch stehen sie einen Tagesritt von Bruchsal entfernt: Corleone und Lennart, Lester und Countdown, die Polizeipferde der Mannheimer Reiterstaffel und ihre tierischen und menschlichen Kollegen. Seit Jahren wird in Stuttgart darum gerungen, ob die Pferde bald in neuen, modernen Ställen auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei (Bepo) in Bruchsal stehen sollen.

Doch der Umzug geriet ins Stocken, auch weil der Rechnungshof des Landes in einer Denkschrift empfiehlt, alle baden-württembergischen Pferde in Stuttgart zentral unterzubringen und damit Personal und Geld und womöglich auch einige Tiere zu sparen.

Doch über dieses Sparprogramm freut sich kaum jemand: Weder die berittenen Polizisten in Stuttgart, wo die württembergische Reiterstaffel stationiert ist, noch in Mannheim, am alten Standort, der zugunsten Bruchsals aufgegeben werden soll.