Top-Ausbildung im Bau-Gewerbe bei Konrad Schweikert

Die Firma Konrad Schweikert GmbH & Co. KG ist ein traditionelles Familienunternehmen mit Sitz in Bruchsal. Hier setzt man neben der Qualität in den Bereichen Wohnungsbau, Gewerbe- und Industriebau, Kanalbau, Rohrleitungsbau, Tief- und Erdbau sowie Abscheideranlagen auch auf eine hochwertige Ausbildung.

So hat das Unternehmen seit 1971 bis heute 23 junge Berufseinsteiger in den Berufen Maurer, Stahlbetonbauer und Rohrleitungsbauer ausgebildet. Generell werden hier immer engagierte Azubis gesucht. Auch Vorpraktika und Praktika für Studierende sind bei dem erfolgreichen Familienunternehmen möglich.

Initiative und familiäres Umfeld bei Schweiker

Neben einer qualitativ hochwertigen Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern finden junge Menschen hier familiäre Strukturen und ein angenehmes, kollegiales Umfeld. Gefragt ist dabei Initiative seitens der jungen Berufseinsteiger.

Im Gegenzug besteht die Möglichkeit, bereits während der Ausbildung die Möglichkeit, Prozesse mitzugestalten und etwas zu bewegen. Die künftigen Fachkräfte sind von Anfang an ein Teil des Teams, können ihr Talent unter Beweis stellen und finden bei den Ausbildern und Vorgesetzten ein offenes Ohr.

Allgemeines zur Firmengeschichte von Schweikert

Das Bauunternehmen Konrad Schweikert blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. So feierte das Unternehmen am 14. September 2013 sein 85. Jubiläum. Rund 350 Gäste begingen damals das freudige Ereignis auf dem Firmengelände. Das Bauunternehmen Konrad Schweikert wurde von Franz Xaver Schweikert im Jahr 1928 als Maurerbetrieb gegründet. Dessen Sohn Konrad übernahm 1937 den Betrieb und gab dem Unternehmen seinen heutigen Namen. Dieser wurde im Zweiten Weltkrieg als vermisst gemeldet.

Fortan leitete seine Frau Emma den Betrieb und übergab diesen 1965 an ihren Schwiegersohn Otto Kaltenbach. Viel zu früh starb dieser 1990 bei einem Unfall. Sein Sohn Michael übernahm die Geschäfte. Neben diesem führt heute mit Steffen Moser ein weiterer Urenkel des Firmengründers das Unternehmen, das etwa 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.