Bruchsal sorgt wieder für Konzerte und Geselligkeit am Bergfried im Stadtzentrum. Der in Corona-Jahren geborene Kultursommer wird fortgesetzt. Aber in neuem Zeitraum.

An acht Abenden im Juni läuft im Atrium beim Bergfried Bruchsal wieder der Kultursommer mit Konzerten. Los geht es am Donnerstag, 2. Juni, mit der Seán Treacy Band und Lässsig. Ab 19 Uhr spielen die Bands, wie auch an den folgenden Tagen. Bereits ab 17 Uhr ist das in den Bürgerpark erweiterte Areal mit Beachcafé und mehr offen.

Jeweils bis 24 Uhr darf auf dem Gelände sommerliches Stadtleben genossen werden. Der Zugang ist kostenlos, für die Konzerte der regionalen Bands sind Spenden erwünscht.

Die dritte und nach den Corona-Jahren verkürzte Ausgabe des Kultursommers hat zwei Phasen: vom 2. bis 6. und vom 9. bis 11. Juni. Dazwischen gibt es zwei Tage Pause.

Programm auch an Pfingsten

Am 3. Juni gastieren das Dreimannquartett und The Uptown Band, am Samstag geht es mit Addicted und Café Achteck weiter. Auch an den Pfingstfeiertagen können sich Zuhörer und Flanierende im kleinen Amphitheater beim Bergfried treffen. Mit Cris Cosmo und ZAP Gang sowie den Kraichgau Boys und Blechinger geht die Reihe zu Ende.

Organisiert werden die Abende von der Stadt Bruchsal und der BMTV als städtischen Tochterunternehmen für Marketing, Tourismus und Veranstaltungen. Unterstützung kommt von der Sparkasse. Am Donnerstag, 9. Juni, beginnt das Chillen mit Musik bereits um 17 Uhr, dann beleben DJs Köpfe und Tanzbeine der After-Work-Besucher. Das Programm findet sich auch auf www. bruchsal-erleben.de