Kostümierte Täter überfallen 63-Jährigen in Bruchsal

Zwei Unbekannte im Narrenkostüm haben am Montagmorgen in Bruchsal einen Mann angegriffen. Der 63-Jährige ist leicht verletzt.

Ein 63-Jähriger wurde am frühen Montagmorgen in Bruchsal Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Wie die Polizei mitteilte, traf der Mann auf dem Heimweg gegen 4 Uhr an der Kreuzung Kegelstraße / Zwerchstraße auf zwei unbekannte Männer.

Während einer der Täter den 63-Jährigen von hinten packte und festhielt, versetzte ihm der andere einen Schlag ins Gesicht und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Mann weigerte sich jedoch der Forderung nachzukommen und riss sich aus dem Griff des Täters los. Als er sich daraufhin bückte, um seine auf den Boden gefallene Brille aufzuheben, stieß ihn einer der Männer zu Boden. Anschließend flüchteten die Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung John-Bopp-Straße.

Bei dem Sturz zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen blieben trotz der sofort eingeleiteten Fahndung unbekannt. Beide Angreifer waren laut dem Geschädigten mit einem Narrenkonstüm in den Farben Schwarz, Weiß und Grau bekleidet.