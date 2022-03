Aufgehebelt: Einbruch in Vereinsheim in Kraichtal

Unbekannte Einbrecher haben zwischen Sonntag und Montag ein Fenster eines Vereinsheimes in Oberöwisheim aufgehebelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Montag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Vereinsheim in Oberöwisheim verschafft. Wie die Polizei mitteilte, wurde jedoch nichts entwendet.

Die Diebe hebelten zwischen Sonntag 22.15 Uhr und Montag 11.00 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Vereinsgebäudes auf. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der (0 72 53) 8 02 60 an das Polizeirevier Bad Schönborn zu wenden.