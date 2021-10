Auto gerät bei Kraichtal in Gegenverkehr - Zwei Personen leicht verletzt

Das Auto einer 31-Jährigen ist am Mittwochabend bei Kraichtal ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei dem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto wurden zwei Personen leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 31-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 554 von Gochsheim in Richtung Münzesheim. Aus bislang ungeklärten Gründen schleuderte sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 72-Jährigen zusammen.

Sowohl die 31-Jährige als auch eine 19-jährige Mitfahrerin des zweiten Autos wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro.