In Kraichtal-Neuenbürg im Kreis Karlsruhe ist am Sonntagmorgen ein Auto gegen Baustoffe geprallt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam der Wagen in der Straße „Im See“ in Neuenbürg alleinbeteiligt und vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen Baustoffe, die am Straßenbahnrand gelagert waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Die Fahrerin zog sich Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 9.55 Uhr]