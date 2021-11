Auto prallt im Raum Kraichtal in den Gegenverkehr: Landstraße gesperrt

Am Samstagabend kam es auf der L554 zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Der 19-Jährige Fahrer rutschte in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Auto zusammen.

Ein 19-Jähriger hat am Samstagabend auf der Landstraße 554 zwischen Gochshim und Münzesheim einen Verkehrsunfall herbeigeführt. Auf der nassen und überfrierenden Fahrbahn rutschte der junge Mann gegen 20.50 Uhr wohl aufgrund der für die winterlichen Straßenverhältnisse zu hohen Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Wie die Polizei mitteilte, prallte dieser nach einer Drehung in das Auto eines 31-Jährigen, der mit seiner Familie unterwegs war. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die beiden weiteren Insassen kamen vorsorglich ins Krankenheus. Für die Unfallaufnahme wurde die Landstraße in beide Richtungen gesperrt. Beide Autos wurden abgeschleppt.