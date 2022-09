Ärger über Ausweichverkehr

B35-Baustelle: Ärgerlicher Ausweichverkehr in Bruchsal und Kraichtal

Die Sperrung zwischen Bretten und Gondelsheim hat große Auswirkungen auf das Umland: Anwohner an den Ausweichstrecken stöhnen, zum Beispiel in Kraichtal-Oberacker oder in Bruchsal-Heidelsheim.