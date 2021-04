Der neue Kraichtaler Rathauschef ist nicht der jüngste Bürgermeister im Land

Beginnt Tobias Borho in Kraichtal seine Zeit als Rathauschef gleich mit einem Superlativ? Ist er ab 5. Mai mit seinen 28 Jahren der jüngste Bürgermeister von Baden-Württemberg? Immerhin haben Amtsinhaber ein Mindestalter von 25 Jahren.

Aber auf den Titel des Jüngsten im Land müssen Borho und die Kraichtaler verzichten. Erst im März 27 Jahre alt geworden ist Matthias Klocke, der Bürgermeister von Untermünkheim im Kreis Schwäbisch-Hall.

Das erklärte die Sprecherin des Gemeindetags auf Anfrage der BNN. Auf Rang zwei der „Jungen Liste“ folgt Vincenz Wissler aus Badenweiler, ebenfalls derzeit 27 Jahre alt. Etwas jünger als Borho sind zwei weitere 28-jährige Amtskollegen in den Kreisen Rottweil und Göppingen.

In einige Verwaltungsaufgaben schon eingebunden

Der neue Chef im Rathaus Münzesheim macht vor seinem Amtsantritt noch eine Woche Urlaub. Seit seiner Wahl am 28. März hat er nicht nur 500 Glückwunschmails abgearbeitet, sondern sich bereits in einige der neuen Aufgaben einbinden lassen.

„Über die Bewerbungen für die offene Stelle der Hauptamtsleitung bin ich informiert, ebenso über die Arbeit der Haushaltskommission“, berichtet Borho (SPD). Am 4. Mai wird er mit dem amtierenden Bürgermeister Ulrich Hintermayer (CDU) die Übergabe besprechen. In der Sporthalle Unteröwisheim kommt es dann am 5. Mai ab 18 Uhr zu Gemeinderatssitzung mit Verabschiedung des bisherigen und Einführung des neuen Chefs.

Einführung wird im Livestream übertragen

„Weil dann durch die Hygieneregeln nur wenige und geladene Besucher dabei sein können, wollen wir für die Bürger diese Sitzung im Livestream übertragen“, erklärt Gemeinderat Reinhard Müller (FWV) .

Er ist der zweite Bürgermeister-Stellverteter und kümmert sich um die Organisation. Natürlich zusammen mit der Verwaltung. Für die Amtsgeschäfte in der Übergangszeit hat Müller im aktuellen Urlaub von Ulrich Hintermayer zuletzt wöchentlich einige Stunden im Rathaus verbracht.

Müller bedauert, dass in Zeiten der Pandemie nicht mehr Menschen aus Kraichtal und Organisationen beim Bürgermeisterwechsel dabei sein können. Was die wichtige, derzeit offene Stelle der Hauptamtsleitung betrifft, ist Müller zuversichtlich, eine gute Besetzung zu finden, über die der Gemeinderat dann zusammen mit Bürgermeister Borho entscheidet.