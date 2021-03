Bruchsaler Fischerverein setzt fast 50.000 junge Forellen aus - doch die meisten sterben

Die Fischer haben die Bäche im gesamten Kraichtal gepachtet. In einer großen Aktion werden jetzt 48.000 junge Forellen vorrangig im Kraichbach ausgesetzt. Doch nur wenige werden überleben.

Nachwuchs kommt in den Kraichbach

Die Mitglieder des Fischervereins Kraichtal haben zusammen mit Reinhard Abel und Sebastian Martin von der Naturfischzucht Haubruchgraben in Münzesheim rund 50.000 Fischeier von Bachforellen in einem modernen Brutapparat ausgebrütet. Inzwischen schwimmen die winzigen Fische im sauberen und sechs bis zehn Grad „warmen“ Wasser des Kraichbachs. „Dieses Bachsystem bietet beste Möglichkeiten für das Aufwachsen der Forellen“, sagt Reiner Loës, Gewässerwart und Vorstandsmitglied im Fischerverein.

Und warum so viele Fischeier? Von 50.000 Eiern verbleiben nach dem Schlüpfen im Brutapparat noch etwa 48.000 kleine Fische, die in einen großen geschützten Trog heranwachsen. Im Bach selbst überleben davon nur fünf bis maximal zwanzig Prozent in den ersten Monaten.

Nach acht bis zehn Wochen verlassen die Fische ihre Kinderstube

Zunächst wuseln sie aber wie kleine schwarze Fäden mit einem dicken Ende durch den Blechtrog. Mit der entsprechenden Fischnahrung wachsen sie zu Kaulquappen ähnlichen Tierchen heran. Täglich müssen sie von den Mitgliedern des Fischervereins auf abgestorbene Tiere kontrolliert werden, die man sofort entfernt. Nach acht bis neun Wochen sind sie dann so groß und widerstandsfähig, dass man sie in die „freie Wildbahn“ entlassen kann.

Wir fahren an die Oberläufe der Seitenbäche und setzen dort die Forellen aus. Volker Wöhrle, Fischerverein

Loës, Erwin Bubl und Volker Wöhrle waren Ende Februar mit einem großen Wassertank unterwegs und gossen die Fische ins Bachwasser. „Wir fahren an die Oberläufe der Seitenbäche und setzen dort die Forellen aus“, sagt Wöhrle, ebenfalls Gewässerwart des Vereins. „Hier finden sie die Lebensbedingungen, die sie in ein bis zwei Jahren zu großen starken Bachforellen machen.“

Nicht alle jungen Fische werden es schaffen

Es gibt stark strömende und sprudelnde Stellen sowie ruhiges Kehrwasser, von der Sonne beschienene und schattige Plätze, Steine unter denen sich die Jungfische verstecken können - und vor allem gibt es reichlich Nahrung und Sauerstoff. Viele Fressfeinde lauern auf die junge Brut.

Es können die eigenen Artgenossen sein, aber auch Eisvogel, Reiher und Kormoran. „Der Kraichbach hat ein vielfältiges Leben“, sagt Wöhrle. Für dieses Leben sieht sich der Fischerverein Kraichtal in der Verantwortung. Der Verein besteht seit 1985 und hat die gesamten Bäche in Kraichtal gepachtet. Es ist ein weitverzweigtes System, das mit vielen Seitentälern das Hügelland entwässert. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Bäche zu beobachten und zu pflegen.

Zweimal im Jahr brechen die Mitglieder auf zu einer „Bachputzete“ und beseitigen sowohl natürliche Beeinträchtigungen als auch den unterschiedlichsten Müll, „den die Leute in den Bach werfen oder der angeschwemmt wird“, sagt Loës. 50 aktive Mitglieder hat der Verein und eine Nachwuchsgruppe mit etwa 20 Jugendlichen. „Unser Anliegen ist es, dass sie die Natur kennen und damit auch schätzen lernen“, sagt Bubl vom Fischerverein.