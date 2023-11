Das kleine Menzingen ist in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Vandalismus geworden. Gleich viermal hatten es Unbekannte auf den Tante-M-Laden im Ort abgesehen. Nach dem jüngsten Angriff ist der Laden wieder vorübergehend geschlossen.

Auch die evangelische Kirche wurde vor wenigen Wochen Opfer einer Attacke: Unbekannte zerrissen die Altarbibel, beschmierten Kirchenbänke und ritzten ein Hakenkreuz in einen Gedenkstein.

Viele Menzinger bleiben betroffen, ratlos und wütend zurück. Kraichtals Bürgermeister Tobias Borho (SPD), der selbst in Menzingen lebt, hat eine klare Meinung zu den Vorfällen.

Tobias Borho

Die Leute sind extrem sauer und entsetzt. Über allem schwebt das Fragezeichen, wer so etwas macht. Schon die Angriffe auf den „Tante M“ sind unerklärlich. Die zielgerichtete, sinnlose, brachiale Gewalt macht fassungslos und sprachlos. Viele Leute sind froh über das Angebot im Ort. Es bleibt die Gefahr, dass wir unsere Nahversorger nach solchen Aktionen verlieren. Der oder die Täter wissen, welche Bedeutung der Laden für die Leute hat, und schlagen trotzdem immer wieder zu. Das zeigt eine Verrohung der Gesellschaft, die nachdenklich macht. Was den Vandalismus in unserer Kirche betrifft: Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass solche Ereignisse auch bei uns stattfinden. Egal, ob es sich bei den Beweggründen um reine Idiotie oder gezielte Feindlichkeit handelt: Dieser Eingriff in den privatesten Raum des spirituellen Lebens vieler Menschen ist entsetzlich und beschämend. Wir hoffen, dass die Täter ermittelt werden können und weitere solche Aktionen dadurch verhindert werden.