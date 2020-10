Corona-Sommer auf Mallorca: Kraichtaler Animateur berichtet über die Zeit nach der Reisewarnung

Die Heimreise war sehr entspannt, im Flieger hatten wir viel Platz. Da hat man gemerkt, dass auch die Flüge nicht mehr voll besetzt sind. Und dass man sich auf spontane Veränderung einstellen muss. Eigentlich wäre ich nach Stuttgart geflogen, aber kurz vor dem Abflug hatten wir die Info bekommen, dass wir in Frankfurt landen werden. Am Flughafen in Frankfurt konnte man kostenlos einen Test machen. Das ging alles sehr schnell. Ich musste 24 Stunden in Quarantäne bis das Ergebnis kam. Ich bin negativ getestet worden. Wie alle meine Animateurs-Kollegen.