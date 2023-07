Das Lernatelier – Freie Schule Kraichtal wird für ihr Konzept ausgezeichnet

Das Lernatelier – Freie Grundschule Kraichtal in Oberöwisheim ist die wohl jüngste Schule im Umkreis. Ihr Konzept basiert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Dafür wurde die Schule nun ausgezeichnet.

Das Lernatelier – Freie Grundschule Kraichtal in Oberöwisheim ist die wohl jüngste Schule im Umkreis und wurde bereits für ihr Konzept ausgezeichnet. 25.000 Euro gab es von der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg für „herausragende Leistungen und vorbildliches Engagement im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, schreibt die Stiftung.

„Als wir das Anschreiben von der Stiftung bekamen, waren wir zuerst unsicher, ob wir da rein passen“, erzählt Elisabeth Schies.

Es geht um die Schule und nicht nur um eine Person

Denn eigentlich sollte ein Lehrer oder eine Lehrerin vorgeschlagen werden, die sich in besonderem Maße für BNE engagiert. Das war für das Lernatelier insofern schwierig, als das Konzept der ganzen Schule auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz basiert.

„Wir haben dann einfach versucht, die Fragen zu beantworten und haben mich als Lehrerin eingetragen, weil ich immer freitags den Waldtag mit den Kindern mache“, berichtet Schies.

In der Bewerbung hätten sie aber immer betont, dass es um die ganze Schule gehe und nicht um eine Person. Das Konzept hat die Jury überzeugt. „Alles richtig gemacht“, freuen sich Schies und ihre Kolleginnen. So war es nur folgerichtig, dass die ganze Schule zur Preisverleihung nach Heilbronn gefahren ist.

„Wir waren die Einzigen, die die Kinder mit dabeihatten. Für sie war es ein tolles Erlebnis, auf der Bühne zu stehen“, berichtet Schies. Zur Belohnung bekamen alle Eintrittskarten für die Experimenta, die sie im kommenden Schuljahr besuchen werden.

20 Kinder werden an der Schule in Kraichtal unterrichtet

Zum Schuljahr 2021/22 konnte der Schulbetrieb an der freien und alternativen Grundschule aufgenommen werden. Derzeit sind 20 Kinder zwischen sechs und neun Jahren dort, die in den Klassenstufen eins bis drei unterrichtet werden. Je nach Thema und Bedarf auch in altersgemischten Gruppen.

Acht Angestellte, davon zwei vom Bundesfreiwilligendienst und eine Reinigungskraft, halten den Schulalltag am Laufen. „Wir erhalten auch ganz viel Unterstützung aus dem Ort und von den Eltern“, erzählt Sara Zimmermann.

Streuobstpädagogin Jutta Lückemeyer-Bomke kommt immer wieder und begleitet mit den Kindern zusammen die Entwicklung von Apfelbäumen und Schmetterlingen.

Auch eine Wildpflanzenpädagogin besucht die Schule regelmäßig

Wolfgang Bauer hilft bei der Betreuung der Schulbienen. „In einer Woche wird Honig geschleudert“, berichtet Schies. Aus Gochsheim kommt Wildpflanzenpädagogin Bernadette Zweber und Eltern schöpfen Papier mit den Kindern. „Unser Konzept beinhaltet auch, dass sich die Familien mit in die Schule einbringen. Von Eltern kommen viele tolle Projektideen, sie sind in verschiedenen Gremien aktiv, helfen ehrenamtlich bei der Verwaltung“, erklärt Melanie Delp.

So habe sich eine Gartengruppe gebildet, die dabei ist, einen Schulgarten anzulegen. Die ersten Hochbeete mit Kräutern und Gemüse stehen schon. „Wir sind ja immer noch am Wachsen“, erzählt Schies.

Eine vierte Klasse ist an der Grundschule in der Planung

Im kommenden Schuljahr wird es erstmals eine vierte Klasse geben. „Unser Ziel ist es, die Schule so auszubauen, dass wir bis zur zehnten Klasse unterrichten können“, so Schies. Noch immer muss die Schule beziehungsweise der Trägerverein ohne staatliche Förderung auskommen, muss mit dem Schulgeld und Spenden auskommen und noch den Kredit für die Schulgründung abbezahlen.

Da kommt so ein Preisgeld gerade recht. „Wir werden es in weitere Räume für den Aufbau der Sekundarstufe und deren nachhaltige Ausstattung investieren“, sagt Schies.