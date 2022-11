Viele Besucher angelockt

Der Lichterzauber kehrt mit Kraichtaler Schlossweihnacht zurück nach Gochsheim

Nach drei Jahren Corona-Pause findet in Kraichtal wieder die Schlossweihnacht statt. Die Lichter rund um das Graf-Eberstein-Schloss in Gochsheim ziehen auch Besucher aus entfernteren Gemeinden an.