Tropfleitung für Beerensträucher

Erste Schritte zum eigenen Gemüse und Obst: Kraichtaler Experten geben Tipps

Die Corona-Zeit hat so manche den eigenen Garten wieder entdecken lassen. In den Obst- und Gartenbauvereinen in Bruchsal und der Region findet man Experten, die Anfängern gute Tipps geben können. Sie helfen bei den ersten Schritten zu eigenem Gemüse, Obst und auch Blumen.