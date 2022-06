Stundenlang waren die Kraichtaler Feuerwehrleute gefordert. Es war ein schweißtreibender Einsatz auf dem Lerchenberg bei Oberöwisheim.

Gegen 18.50 Uhr am Samstag kam der Alarm: „Flächenbrand“. Ein 400 Kubikmeter großer Misthaufen stand in Flammen, so teilt die Feuerwehr mit. Schnell war klar, das wird was Größeres.

Die Führungsgruppe, die wasserführenden Großfahrzeuge aus Münzesheim, Unteröwisheim und Menzingen, das 8.000 Liter fassende Wasserfass und die Abteilung Neuenbürg wurden rasch nachalarmiert.

Pendelverkehr sorgte für genügend Wasser

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der 400 Kubikmeter großer Misthaufen in Brand. Mit mehreren Rohren konnte die Ausbreitung auf anliegende Felder und Wiesen verhindert und das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um genug Wasser an der Einsatzstelle zu haben, wurde ein Pendelverkehr mit drei Löschfahrzeugen eingerichtet, berichtet die Kraichtaler Wehr weiter.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings schwierig, da der große Haufen mit zwei Teleskopladern auseinandergezogen werden und gründlich abgelöscht werden musste.

Hierzu wurden insgesamt über 21 Kräfte unter Atemschutz eingesetzt und zusätzlich die Abteilung Oberacker mit weiteren Atemschutzgeräteträgern alarmiert. Aufgrund der Einsatzdauer stellte die DRK-Bereitschaft aus Oberöwisheim Getränke und Essen für die Einsatzkräfte bereit.

Mit Wärmebildkamera auf der Suche nach Glutnestern

Zwischenzeitlich wurde die Abteilung Menzingen aus dem Einsatz abgelöst, um den Grundschutz für Kraichtal im Feuerwehrhaus Münzesheim sicherzustellen.

Nach den Nachlöscharbeiten wurde der Misthaufen mittels Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern überprüft. Da die Kontrolle negativ verlief, konnte die Feuerwehr nach und nach abbauen.

Neben der Polizei mit einem Streifenwagen aus Bad Schönborn war die DRK Bereitschaft aus Oberöwisheim mit vier Kräften vor Ort.

Die Feuerwehr Kraichtal war mit 13 Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften über sechs Stunden im Einsatz.