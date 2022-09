Frontalzusammenstoß in Kraichtal – Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf einer kurvigen Landstraße in Kraichtal ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto und ein Transporter kollidierten frontal.

Unfall in Gochsheim

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Kraichtal-Gochsheim ist am Dienstagmorgen mindestens eine Person so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Wie die Polizei Karlsruhe bestätigte, kam es gegen 10.30 Uhr auf der kurvigen Landesstraße 554 zwischen Münzesheim und Gochsheim zu einem Unfall mit einem Transporter und einem Auto.

Unfall in Kraichtal nicht weit von Bahnübergang

Offenbar war ein Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Unglücksstelle liegt in der Unteren Bergstraße, nicht weit vom Bahnübergang Gochsheim der Stadtbahnlinie nach Menzingen entfernt.

Von Rettungskräften wurden offenbar drei verletzte Personen gerettet. Die Landestraße ist aktuell noch gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 12.23 Uhr]