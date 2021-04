Fußgängerin bei Verkehrsunfall im Kraichtal schwer verletzt

Eine 24-Jährige wurde in Münzesheim am Dienstag von einem Auto erfasst. Sie wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Münzesheim wurde eine 24-jährige Fußgängerin am Dienstagmorgen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen 7.20 Uhr auf der Landesstraße 554 in Richtung Kraichtal unterwegs.

Die 24-Jährige stieg an der Bushaltestelle am Ortsausgang aus dem Bus aus und überquerte die Fahrbahn, als sie der Pkw des 18-Jährigen sie erfasste. Sie wurde schwer verletzt nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.