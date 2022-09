Die Wanderungen richten sich sowohl an Einheimische, als auch an auswärtige Besucher. Es ist keine Anmeldung zu den Wanderungen erforderlich. Gästeführer Willi Dehn kehrt nach seiner Tour durch Gochsheim mit den Wanderern im Schloss-Café ein. Die Tour nach Oberöwisheim mit Gästeführerin Bettina Hartlieb endet mit einer Brotzeit in einer rustikalen Scheune. Auf der Route nach Unteröwisheim macht Gästeführer Bernhard de Bortoli eine Pause für eine Schnapsprobe in einer Hütte oberhalb von Unteröwisheim. Für seine Gruppe ist eine Einkehr in der örtlichen Pizzeria geplant. Die Wanderungen selbst sind kostenfrei. Lediglich für die Schnapsprobe und die Einkehr müssen die Wanderer, sofern sie einkehren möchten, die Kosten tragen. Wer an einer Einkehr teilnehmen möchte, muss sich dafür vorab bis zum 23. September bis 11 Uhr telefonisch bei mir unter (0 72 50) 77 88 oder per E-Mail an tourismus@kraichtal.de anmelden.