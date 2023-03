Kraichtal: 22-Jährige gerät mit ihrem Auto ins Schleudern

Eine junge Frau hat am Sonntag die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist mit mehreren Gegenständen kollidiert. Sie zog sich leichte Verletzungen zu.

Das Auto einer 22-Jährigen ist am Sonntag gegen 7.15 Uhr in der Straße „Im See“ in Kraichtal durch erhöhte Geschwindigkeit und die feuchte Fahrbahn ins Schleudern geraten. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie durch starkes Gegenlenken die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Straße ab. Sie kollidierte mit mehreren Gegenständen, darunter eine Dachziegelpresse.

Das Auto drehte sich komplett um die eigene Achse und kam schließlich quer auf der Straße zum Stehen. Die 22-jährige zog sich leichte Verletzungen zu und verließ im Schockzustand kurzzeitig die Unfallstelle.

Kurze Zeit später kehrte sie jedoch wieder zur Unfallaufnahme zurück. Laut Angaben der Polizei stand die Autofahrerin vermutlich unter Alkoholeinfluss.