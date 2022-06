Kraichtal: Frau verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Mit etwa 2,6 Promille im Blut hat eine 59-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall in Kraichtal verursacht. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Eine 59-jährige alkoholisierte Autofahrerin ist am Donnerstagabend auf der Landesstraße 554 bei Kraichtal in den Gegenverkehr geraten und hat das Auto eines 79-jährigen Mannes gestreift. Trotz der schnellen Reaktion und einem Ausweichmanöver des Entgegenkommenden auf den Randstreifen kam es nach Angaben der Polizei zur Kollision.

Die Unfallverursacherin fuhr zunächst weiter, hielt dann jedoch wenig später in der Pforzheimer Straße in Münzesheim an. Die Polizisten führten nach ihrem Eintreffen einen Alkoholtest durch. Demnach war die Frau mit etwa 2,6 Promille unterwegs.

Zuvor war die 59-Jährige gegen 20.45 Uhr auf der L 554 wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Frau war von Unteröwisheim kommend in Fahrtrichtung Münzesheim unterwegs und fuhr nach den Angaben eines Zeugen immer wieder Schlangenlinien.

Der Führerschein wurde einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.