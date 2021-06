Wenn der Acker ins Dorf kommt

Kraichtal und Bruchsal wappnen sich gegen Starkregen

Das Wetter macht nicht nur, was es will. Es bringt auch immer häufiger sintflutartige Regenfälle mit sich. Kraichtal und Bruchsal stellen sich darauf ein. Während in Kraichtal Schwachpunkte verbessert werden sollen, gibt es in Bruchsal eine ausgefeilte Warnapp für die Bürger.