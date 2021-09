Im Laufe des Jahres 1971 kamen sich neun Gemeinden des Kraichbachtals näher. Bürgermeister und ausgewählte Gemeinderäte bildeten eine Verhandlungskommission. In zehn Sitzungen wurde eine Fusion beschlossen. In Gochsheim und in Unteröwisheim gab es bei Bürgeranhörungen zwar keine Mehrheit. Aber die Gemeinderäte sagten Ja zur Vernunftehe. Am 14. Juli wurde der Fusionsvertrag für die Stadt Kraichtal unterzeichnet. Am 1. September 1971 trat er in Kraft. Genau 50 Jahre später gibt es in Unteröwisheim einen Empfang für geladene Gäste. Die Veranstaltung wird für alle gestreamt.

Gefeiert wird das 50-jährige Bestehen mit einem Freiluft-Konzert der Zap Gang am Samstag, 4. September, um 20 Uhr in Münzesheim. Es gibt noch Karten (mit 3G-Nachweis) bei der Stadtverwaltung unter Telefon (07250) 7745. Am Sonntag, 5. September, schließt sich um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Freien an, wieder auf dem Münzesheimer Festplatz.