Stadtbahn rollt seit 25 Jahren auf der 125 Jahre alten Kraichtalbahn

In die Pfalz, an die französische Grenze, nach Karlsruhe und den Schwarzwald: Emil Langendörfer war mehrmals in der Woche unterwegs mit der Stadtbahn – vor Corona. Von Kraichtal aus auf allen Schienenwegen. „Wenn ich früher gewusst hätte, wie bequem und einfach das ist, ich hätte schon viel früher angefangen mit der Bahn zu fahren, nicht erst mit rund 70“, sagt der 90-Jährige.

Nun wartet der agile Mann aus Oberacker darauf, dass er bald wieder in den Zubringerbus nach Münzesheim steigen kann. Damit er unter Strom nach Bruchsal, Karlsruhe und noch viel weiter kommt. Nach Einstieg in die Linie S32 zwischen Menzingen und Karlsruhe Hauptbahnhof. Früher, da war Langendörfer nur mit dem Auto unterwegs und ließ die alte Nebenbahn im Kraichtal liegen.

Er war ja auch wenig attraktiv, der Schienenverkehr, viele Jahrzehnte lang. Bis eine alte Schienenstrecke wachgeküsst wurde. Abends war um 19.30 Uhr Schluss. Sonntags gab es vier Zugpaare nach Bruchsal. Und dort bekam man auch an Werktagen nur mit Wartezeit Anschluss im Nahverkehr.