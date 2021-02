Für Klaus Schestag war Elektromobilität schon aktuell, bevor es der Begriff in den allgemeinen Wortschatz schaffte. Vor 20 Jahren, als man strombetriebene Fahrzeuge höchstens auf Golfplätzen vorfand, war er bereits auf den Straßen der Region mit einem Twike unterwegs, also einem schlanken Zweisitzer in Kabinenroller-Optik.

Inzwischen sieht man Schestags Fahrzeugen die Antriebsart nicht mehr an, es sei denn, sie hängen gerade am Ladekabel. Denn sein kompletter Hausstand, wie auch seine beiden Töchter, die inzwischen außer Haus wohnen, fahren elektrisch. „Wir fahren explosionsfrei – denn das passiert letztendlich im Verbrennungsmotor“, sagt der selbständige Bauingenieur, der Bauleiter auf Großbaustellen war, bevor er ein eigenes Solarbüro gründete.

Alter Mitsubishi für Kurzstrecken