Naturnahes und selbstbestimmes Lernen

Kraichtaler Verein will alternative Schule einrichten: Das Gebäude ist da, die Genehmigung noch nicht

Eine Elterninitative möchte in Oberwörisheim eine alternative Schule für selbstbestimmtes und naturnahes Lernen an den Start bringen. Die Pläne sind weit gediegen, mittlerweile hat der Verein auch ein Gebäude gefunden. Was nochj fehlt: Grünes Licht vom Kultusministerium.