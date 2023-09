Ein Küchenbrand hat am Freitag auf den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Kraichtal-Gochsheim übergegriffen. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist unbewohnbar.

Ein Küchenbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Dr. Alfred-Leitz-Straße in Kraichtal-Gochsheim hat am Freitagmorgen auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr Kraichtal mitteilte. Die Dachgeschosswohnung ist unbewohnbar.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet, wie die Feuerwehr Kraichtail mitteilte. Zwei Trupps unter Atemschutz brachten das Feuer im Dachgeschoss unter Kontrolle.

Dachgeschosswohnung in Gochsheim ist unbewohnbar

Sie verhinderten, dass die Flammen vollständig auf den Dachstuhl übergriffen. Über die Drehleiter überprüften die Einsatzkräfte das Dach auf weitere Glutnester. Im Anschluss belüfteten sie das Gebäude.

Vor Ort waren die Feuerwehr Kraichtal mit den Abteilungen Münzesheim, Gochsheim, Oberacker und Unteröwisheim sowie die Feuerwehr Oberderdingen, die die Drehleiter stellte.

Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr mehr als eine Stunde im Einsatz. Außerdem waren die Polizei mit einem Streifenwagen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Notarzt und die DRK-Bereitschaft aus Münzesheim vor Ort.