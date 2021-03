Die Bürgermeisterwahl in Kraichtal im Live-Ticker verfolgen

Am Sonntag fällt die Entscheidung. Kraichtal bekommt einen neuen Bürgermeister. Sechs Männer stehen zur Wahl.

Die Entscheidung bei der Bürgermeisterwahl in Kraichtal steht am Sonntag bevor. Und der Wunsch nach Briefwahlunterlagen wurde nochmals stärker. Das berichtet Sonja Kientsch von der Stadtverwaltung. In Kraichtal sind 11.775 Wahlberechtigte aufgerufen, den neuen Chef im Rathaus zu bestimmen. Ihre Stimme abgeben können alle über 16-jährigen Deutschen und EU-Bürger aus den neun Stadtteilen.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In Münzesheim und Unteröwisheim gibt es jeweils zwei Wahlbezirke, in den übrigen Stadtteilen einen.

Im zweiten Wahlgang am Sonntag stehen sechs Männer zur Auswahl: Tobias Borho aus Bruchsal, Lucien Kacsányi aus Kraichtal, Jonas Lindner aus Stutensee, Samuel Speitelsbach aus Ravenstein, Michael Fischer aus Schwaigern und Thomas Kurz aus Pfaffenhofen. Am Sonntagabend informiert die Redaktion der Bruchsaler Rundschau auf bnn.de über die eingehenden Zahlen aus den Stimmbezirken, das Ergebnis und Reaktionen.

Ab 17.30 Uhr gibt es auf bnn.de einen Live-Ticker aus dem Rathaus Münzesheim. Wer die Wahl gewonnen hat, das wird vor dem Rathaus durch den amtierenden Bürgermeister Ulrich Hintermayer verkündet.

Vor zwei Wochen betrug die Beteiligung an der Bürgermeisterwahl 66,0 Prozent. Etwas über die Hälfte der Bürger nutzte dabei die Möglichkeit der Briefwahl. Bei der parallelen Landtagswahl lag die Beteiligung bei 69,8 Prozent. Rund 200 Wahlhelfer waren vor 14 Tagen im Doppeleinsatz.