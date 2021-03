Live-Ticker: Wer wird Bürgermeister in Kraichtal?

Nicht nur der Landtag wird am Sonntag, 14. März in Baden-Württemberg gewählt, sondern auch ein neuer Bürgermeister in Kraichtal. Die BNN berichten ab 17.30 Uhr in einem Live-Ticker.

Wer macht bei der Wahl das Rennen? Bei der Bürgermeisterwahl in Kraichtal treten sieben Kandidaten an. Nur wer über 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält, ist im ersten Wahlgang der Sieger.

Auf dem Stimmzettel oben steht der 28-jährige Bruchsaler Tobias Borho (SPD). Er begann bei der Stadtverwaltung Karlsruhe seinen Berufsweg und ist stellvertretender Geschäftsführer des Job-Centers im Kreis Karlsruhe. Der 41-jährige Betriebswirt Lucien Kacsányi (FWV) aus Menzingen ist der einzige einheimische Kandidat.

Bewerber Jonas Lindner stammt aus Bad Rotenfels und wohnt in Stutensee-Spöck. Das CDU-Mitglied ist 30 Jahre alt und Polizeikommissar in Bruchsal. Susanne Lindacker gehört den Grünen an und wohnt in Bretten. Die 57-jährige Bauingenieurin arbeitet als stellvertretende Amtsleiterin in der Straßen-Verwaltung des Enzkreises.

Diese vier und Bäckermeister Michael Fischer (53) aus Schwaigern, bis vor kurzem AfD, waren am stärksten im Wahlkampf präsent. Außerdem treten der 46-jährige Geschäftsführer Thomas Kurz aus Pfaffenhofen und Dauerbewerber Samuel Speitelsbach an.

Sollte keiner aus dem Kandidatenfeld zunächst die absolute Mehrheit erreichen, kommt es zwei Wochen später, am Sonntag, 28. März, zu einem zweiten Wahlgang. Dann gewinnt die Person, die die meisten Stimmen erhält, unabhängig von der Prozentzahl.

Wahlberechtigt waren alle über 16-jährige Deutschen oder EU-Bürger in den neun Stadtteilen. Das sind rund 11.800 Menschen. Der bisherige, 54-jährige Bürgermeister Ulrich Hintermayer (CDU) tritt nach 16 Jahren Amtszeit nicht mehr an.

Live-Ticker zur Bürgermeisterwahl