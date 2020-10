Mann stürzt bei Unteröwisheim durch eine Lichtplatte vom Dach

Ein 31 Jahre alter Mann ist am Dienstag in Unteröwisheim offenbar wegen eines schlecht funktionierenden Kamins auf das Eternitdach eines Wohnhausanbaus gestiegen und etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der aus Rumänien stammende Mieter einer dortigen Einliegerwohnung erlag noch am Unglücksort seinen schweren Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit.

Wie erste polizeiliche Ermittlungen ergeben haben, wollte der 31-Jährige die Ursache trotz aller damit verbundenen Gefahren selbst beheben. Offensichtlich war er dabei aufgrund der herrschenden Dunkelheit auf eine Plexiglas-Lichtplatte getreten, die unter seiner Last durchbrach.