Er hätte gerne darauf verzichtet, dass sich die Entscheidung des Gemeinderates so schnell und auf diese Weise als richtig erweisen würde, so Kraichtals Bürgermeister Tobias Borho (parteilos). Aber, die aktuellen Ereignisse im Kraichtaler Stadtteil Menzingen scheinen ihm durchaus recht zu geben.

Listenhunde haben erhöhtes Gefahrenpotenzial und sind schwieriger in der Haltung. Tobias Borho

Bürgermeister Kraichtal

Wie berichtet, waren in der vergangenen Woche vier Hunde eines Halters von dessen Grundstück ausgerissen und haben einen Artgenossen attackiert und tödlich verletzt. Drei davon sind offenbar American Staffordshire Terrier, eine Rasse, die auf der sogenannten „Kampfhundeliste“ der Polizeiverordnung des baden-württembergischen Innenministeriums steht.

Es seien Hunderassen, „mit erhöhtem Gefahrenpotenzial und schwieriger in der Haltung“, so Borho. Und die sollen in der Stadt Kraichtal möglichst nicht gehalten werden. Oder „von Leuten, die damit auch umgehen können“. Deshalb habe der Gemeinderat einstimmig entschieden, diese Listenhunde höher zu besteuern.

Kampfhundesteuer als Sicherheitsinstrument

Der Steuersatz von 600 Euro pro Jahr gilt auch für Hunde, die nicht zu den aufgelisteten Kampfhunderassen gehören, aber als bissig, aggressiv und gefährlich aufgefallen und aktenkundig sind. Auf 300 Euro kann reduziert werden, sofern der Hund die Verhaltensprüfung gemäß Polizeiverordnung bestanden hat.

Positive Resonanz auf Anpassung der Hundesteuer

Es habe sehr viel positive Resonanz auf die Anpassung der Hundesteuer gegeben, auch von Hundehaltern, so der Bürgermeister. Gerade weil es offenbar in der Vergangenheit schon zu Vorfällen mit Listenhunden gekommen war, weshalb sich der Gemeinderat für die Anpassung der Hundesteuer ausgesprochen habe. „Als Instrument, um für Sicherheit zu sorgen“, sagte Borho.

Hunde der Beißattacke hatten Wesenstest bestanden

Von der höheren Besteuerung betroffen sind in der Stadt Kraichtal die Halter von 13 Listen- oder als gefährlich eingestuften Hunden, das entspricht 1,3 Prozent aller registrierten Hunde. Drei davon waren nun in die Beißattacke mit tödlichem Ausgang in Menzingen verwickelt, obwohl sie, wie die Polizei mitteilte, den Verhaltenstest bestanden hatten.

Und obwohl die Stadt vorher bereits Auflagen erlassen und Maßnahmen ergriffen habe, weil sich die Hunde davor schon unbeaufsichtigt vom Gelände des Halters entfernt hatten. Wie es nun nach diesem tödlichen Vorfall mit den Hunden und ihrem Halter weitergehe, werde in den nächsten Tagen nach Rücksprache mit der Polizei geprüft, erklärte Bürgermeister Borho auf Nachfrage.