Open Air auf dem Sportplatz: Kinomobil kommt nach Kraichtal

Open-Air-Premiere in Kraichtal: Erstmals veranstaltet die Stadt an zwei Tagen ein Open-Air-Kino. Am 2. und 3. September kommt das Kinomobil zum Sportplatz nach Unteröwisheim.

Besucherinnen und Besucher werden mit Snacks und Getränken vom örtlichen Turnverein versorgt. Für den bequemen Kinogenuss sollte man ein Sitzkissen, eine Decke, einen Campingstuhl oder auch Liege mitbringen.

In Bad Schönborn gab es bereits ein ähnliches Angebot

Positive Erfahrungen mit solch einem Angebot hat man zuletzt in Bad Schönborn gemacht. In der Posidonien-Schiefergrube in Langenbrücken gab es im Juni erstmals einen Open-Air-Kinoabend nebst Live-Musik der Obergrombacher Band „Moondance“. Um die 200 Zuschauer sahen „Ticket ins Paradies“ mit George Clooney und Julia Roberts.

In Kraichtal steht unterdessen noch nicht fest, welche Filme auf dem Programm stehen werden. Das können die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden. Auf der Homepage der Stadt kann man bis 13. August abstimmen, welcher Film im Jugendprogramm und welcher für Erwachsene gezeigt wird.

Kraichtaler stimmen über Kinder- und Erwachsenenfilme ab

Zur Auswahl stehen für die Kinderfilme: „Arielle, die Meerjungfrau“ (neue Realverfilmung), „Der Super Mario Bros. Film“ sowie „Miraculous: Ladybug & Cat Noir – der Film“.

Erwachsene haben die Wahl zwischen „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, „No hard feelings“ oder „Elvis“. Bei schlechtem Wetter wird in die Mehrzweckhalle ausgewichen. Die Filme beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro pro Person an der Abendkasse.

Das Kinomobil Baden-Württemberg wird von einem Verein betrieben, der das „Gemeinschaftserlebnis Kino“ in Regionen bringen will, in denen es keine Kinos gibt. In Kooperation mit Städten und Gemeinden sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen organisiert der Verein Filmvorführungen. Nach eigenen Angaben gastiert das Mobil in diesem Jahr in 90 Kommunen im Land.