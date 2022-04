Rabbi aus Minneapolis auf den Spuren seiner Vorfahren im Kraichgau

David Locketz, Rabbi aus Minneapolis in den USA, besucht die Gräber seiner Vorfahren. Halt machte er jetzt auf dem Friedhof in Kraichtal-Oberöwisheim, wo sein Urururururgroßvater beerdigt ist.

Den Weg von Minneapolis in den USA hat Rabbi David Locketz gemeinsam mit seiner Frau Debbie auf sich genommen, um die Gräber ihrer Vorfahren in Deutschland zu besuchen. Den Auftakt bildete der jüdische Friedhof bei Oberöwisheim. Dort wurde im Januar 1782 der aus Mühlbach stammende Jude Jakob Aron Fleischer beerdigt – er war Davids Urururururgroßvater.

Kraichtals Bürgermeister Tobias Borho (SPD) und Karl-Heinz Glaser als Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Kraichtal begrüßten das Ehepaar in Oberöwisheim. Das Grab auf dem steil gelegenen Friedhof fanden sie rasch. Für David Locketz ein bewegender Moment mit stillem Gebet.

Jüdischer Friedhof in Oberöwisheim einer der ältesten im Kraichgau

Der 1620 gegründete jüdische Friedhof Oberöwisheim ist einer der ältesten und größten im Kraichgau. Die Ortsherren von Oberöwisheim verpachteten den steinigen Hang an die Juden, die ihre Verstorbenen zuvor mühevoll nach Worms hatten bringen mussten. Zu entrichten war nicht nur ein jährlicher Zins, sondern auch eine Gebühr für jede Grabstätte.

In Oberöwisheim selbst gab es im Gegensatz etwa zu Menzingen oder Münzesheim nie eine jüdische Gemeinde. Der Friedhof ist heute Gedenkstätte und Mahnmal, zumal es nicht nur im Dritten Reich zu Schändungen kam, wie Alfons Oßfeld erzählte.

Am Rande des Besuchs wurde eine Gedenktafel der Stadt und des Heimat- und Museumsvereins zur Geschichte des Friedhofes vereinbart. Der nächste öffentliche Zugang wird voraussichtlich am Europäischen Tag der jüdischen Kultur am 5. September sein.