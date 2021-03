Sechs Bürgermeister-Kandidaten gehen in Kraichtal in die zweite Runde

Bei der zweiten Runde der Bürgermeisterwahl Kraichtal stehen noch sechs Männer auf dem Stimmzettel. Für die Entscheidung am 28. März hat nur Susanne Lindacker, wie berichtet, ihre Bewerbung zurückgezogen.

Der Wahlausschuss bestätigte gestern Abend die Kandidatenliste mit den schon bislang antretenden Männern. Theoretisch konnten sich neue Bewerber melden. Was aber nicht passierte, wie Bürgermeister Ulrich Hintermayer als Vorsitzender des Wahlausschusses mitteilte.

Die meisten Stimmen im ersten Wahlgang erhielt Tobias Borho (2.741 oder 35,6 Prozent), gefolgt von Jonas Lindner (2.393 oder 31,0 Prozent) und Lucien Kacsányi (1.808 oder 23,5 Prozent).

Die Regeln für die zweite Runde der Wahl, die offizielle eine Wiederholung ist, sehen vor, dass alle wieder mit dabei sind, die sich nicht abmelden. Also bleiben automatisch selbst jene Kandidaten in der Auswahl, die 0,4 Prozent Zustimmung fanden (Samuel Speitelsbach und Thomas Kurz) oder wie Michael Fischer nach 1,7 Prozent. Es waren am Sonntag übrigens 88 Stimmzettel ungültig.

Kraichtal ist am Palmsonntag wieder in elf örtliche Stimmbezirke und einen Briefwahlbezirk eingeteilt. Das Rathausteam ist zwei Wochen nach dem „Superwahlsonntag“ erneut im Einsatz. Denn 200 Helfer hatten einen arbeitsreichen Abend zu bewältigen, bei dem zuerst die Landtagswahl ausgezählt wurde.