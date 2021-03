Slowfood aus dem Kraichgau: Stephanie Haller inszeniert Forelle mit italienischem Charme

Die Uhr in Stephanie Hallers Küche zeigt 15 Uhr, und sie zeigt noch etwas: Nämlich, dass es in diesen Räumlichkeiten nicht immer ernst zugeht. Im Gegenteil: „In meiner Küche wird getanzt“, steht da in flotter Schreibschrift auf dem weißen Ziffernblatt. „Ein Geschenk von meinen Mädels“, sagt die Küchenchefin und zeigt ihre Lachfältchen in voller Pracht.

Beim Kochen tanzt Stephanie Haller auch mal

Ihre Mädels, das ist Stephanie Hallers Küchenteam, eine eingeschworene Gemeinschaft, die zusammen lacht, gemeinsam in den Urlaub fährt, sich alles mögliche erzählt und ja: auch mal bei der Arbeit tanzt. Die Stimmung ist gut im ehemaligen Schweinestall eines charmanten früheren Bauernhofs in Kraichtal-Unteröwisheim.