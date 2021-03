Tobias Borho siegt bei der Bürgermeisterwahl Kraichtal mit 940 Stimmen Vorsprung

Tobias Borho wird im Mai neuer Bürgermeister von Kraichtal. Im zweiten Wahlgang legte das SPD-Mitglied kräftig an Stimmen zu und holte mit 3.335 Stimmen die Zustimmung von 46,2 Prozent der Wähler.

Borhos Vorsprung auf Jonas Lindner (CDU) beträgt 940 Stimmen, im ersten Wahlgang waren es 448 Stimmen gewesen. Lindner konnte offenbar kein weiteres Potenzial mehr ausschöpfen. Seine 33,2 Prozent erreichte er durch 2.395 Stimme, das waren gerade zwei mehr als vor zwei Wochen.

Lucien Kacsányi (FWV) verlor 350 Stimmen und kommt auf 20,2 Prozent. Offenbar entschieden sich also Wähler von Kacsányi und der ausgestiegenen Susanne Lindacker für Borho. Er gewann die Urnenwahl in sieben Stadtteilen, nur in Bahnbrücken und Unteröwisheim platzierte sich Lindner an erster Stelle. Die Wahlbeteiligung nahm etwas ab, nachdem vor zwei Wochen die Bürger parallel über den Landtag abstimmen konnten.