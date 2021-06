UFO-Sichtungen über Baden: Die Faszination des Unerklärlichen

Oft werden im Himmel ungewöhnliche Erscheinungen und Objekte beobachtet. Für die meisten dieser Sichtungen gibt es einfache Erklärungen. Manche geben jedoch selbst Fachleuten Rätsel auf und beflügeln das Interesse der breiten Öffentlichkeit an UFOs und Aliens.

Ist da jemand? Roland Zimmermann hat sich das schon häufiger gefragt, wenn sein Blick zum Himmel gewandert ist. Wie an diesem Abend im Juni. Auf dem mit Wein bewachsenen Hügel singen die Vögel der verglühten Sonne hinterher. Über dem Horizont funkelt die Mondsichel.

„Wir sind so winzig. Unsere Galaxie hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren“, sagt der braun gebrannte Mann im blauen T-Shirt. „Und es gibt im sichtbaren Universum 100 Milliarden weitere Galaxien. Es kann doch nicht sein, dass wir alleine sind.“

Der frühere Elektromechaniker aus Oberöwisheim hat sich vor 24 Jahren einen Traum erfüllt und im Kraichgau eine Sternwarte gebaut. Mit einem Planetenweg, einer Galaxienwiese, in der 236 runde Betonplatten die Spiralarme der Milchstraße darstellen und einem mechanischen Planetarium, das über 700 Sterne abbildet. Vor Corona führte Zimmermann in seinem Astronomiepark jedes Jahr Tausende Besucher in die Geheimnisse des Weltalls ein. „In jeder Führung gab es eine Frage nach UFOs und Außerirdischen“, erzählt der 66-Jährige.