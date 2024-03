Unbekannte brechen in Wohnung Kraichtal-Landshausen ein

Unbekannte Täter sind am Dienstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kraichtal-Landshausen eingebrochen. Sie stahlen Bargeld sowie einen Laptop.

Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 19.45 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Steinig“ in Kraichtal-Landshausen eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Unbekannten die Terrassentüre der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung auf und durchsuchten Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Die Täter konnten unerkannt die Wohnung über eine zweite Terrassentür verlassen. Sie entwendeten Bargeld in niedrigem dreistelligem Bereich sowie einen Laptop. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 53) 8 02 60 zu melden.