Unbekannte zündeln an Baustelle in Kraichtal

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag an mehreren Stellen in Kraichtal kleine Feuer gelegt. Nachdem sich Vorfälle dieser Art in letzter Zeit häuften, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Kraichtal-Oberöwisheim gezündelt. Wie die Polizei mitteilt, setzten die beiden Täter gegen 3.45 Uhr an einer Baustelle in der Hauptstraße eine Warnbake und Holz in Brand. Obwohl Zeugen schnell die Polizei verständigten, konnte sich das Duo rechtzeitig aus dem Staub machen. Eine anschließende Fahndung verlief ergebnislos.

Wie sich später herausstellte, hatte es in der Nacht auch am Durchgang zum Gochsheimer Schloss und am Fußweg entlang des Kindergartens gebrannt. Nennenswerter Schaden entstand dabei allerdings nicht, zumal lediglich Papier und Pflanzenreste Feuer gefangen hatten.

Da im Ort in letzter Zeit häufiger kleine Brände ausgebrochen sind, hat die Polizei die Suche nach den unbekannten Brandlegern aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.