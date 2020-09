Unteröwisheimerin will Miss Germany werden

Von unserer Mitarbeiterin Eva-Maria Schauer

Julia Schäfer hat zwei Leidenschaften,die gegensätzlicher nicht sein könnten: Zum einen ist sie die „klassische Frau“ mit großem, begehbaren Kleiderschrank, die gerne Make-Up, schöne Kleider und hohe Schuhe zum Ausgehen trägt. „Wenn man mich so trifft, errät niemand meinen Beruf“, schildert die 27-Jährige lachend. Doch tagsüber tauscht sie ihre schicken Sachen gegen Arbeitskleidung ein und flechtet sich die langen Haare meist zu zwei Zöpfen. Schäfer ist nämlich ausgebildete Maurermeisterin.

Im Bauunternehmen ihrer Eltern in Unteröwisheim packt sie ordentlich mit an: Ihre Aufgaben reichen von Büroplanungen und Bestellungen bis hin zur Baustelle, wo sie koordiniert und mithilft. „Mir gefällt an meiner Arbeit, dass man so viel draußen ist, Sachen mit den Händen erstellt und abends sieht, was man geschafft“, schwärmt die Unteröwisheimerin.