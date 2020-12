Glücksspielsucht

Valentins Suche nach dem Kick: „Du hast kein Gefühl mehr für Geld“

Es ist ein Rausch, der am Ende in Erschöpfung und Ernüchterung mündet. Glücksspielsüchtige suchen den Kick, immer wieder. Bis das Geld weg ist, die Existenz, vielleicht auch die Familie. Nur wenige haben so viel Glück wie Valentin.