Die nächste Bürgermeisterwahl in der Region um Bruchsal steht in Kraichtal am 14. März bevor. Bislang haben sich fünf Kandidaten gemeldet. Hambrücken wählte im Frühjahr 2020 mit nur einem Bewerber. Der Amtsinhaber trat nicht mehr an. Das ist auch jetzt in Kraichtal der Fall.

Wer Bürgermeister in einer Gemeinde mit rund 10.000 Einwohnern ist, hat eine Arbeitszeit von etwa 60 Stunden in der Woche – einschließlich Wochenende. Darauf weisen die Freien Wähler in Baden-Württemberg hin.

Dem Landesverband der Freien Wähler ist es laut Homepage ein „besonderes Anliegen“, Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu unterstützen. Deshalb hat die Vereinigung auf ihrer Internetseite Tipps für Interessenten am Chefsessel im Rathaus zusammengestellt.