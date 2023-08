Zum Jubiläum „25 Jahre Stadtbahnanschluss“ bietet Kraichtal die Aktion „Kraichtal wandert“ an. Dabei geht es am 20. August auf Schusters Rappen auf eine Sternwanderung durch Kraichtal.

Ellen von der Krone, Touristikerin der Stadt Kraichtal, stellt das Angebot der städtischen Aktion „Kraichtal wandert“ vor.

Wo geht die Wanderung in diesem Jahr hin?

Die Stadt Kraichtal wird im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre Stadtbahnanschluss“ der Gemeinden Östringen-Odenheim, Ubstadt-Weiher und Kraichtal eine geführte Tour entlang des Stadtbahnwanderweges von Menzingen nach Odenheim anbieten. Bürgermeister Tobias Borho (SPD) begrüßt die Wanderer um 10 Uhr am Startpunkt Wanderbahnhof Kraichtal-Menzingen. AVG-Mitarbeiter Torsten Krüger macht die Geschichte der Stadtbahn der letzten 25 Jahre direkt am Menzinger Bahnhof erlebbar. Mit Gästeführerin und Kräuterpädagogin Annette Häffele kann man auf der rund zweistündigen Wanderung Landschaft, Kultur und (Kräuter-)Genuss sehen, fühlen und schmecken. Das Odenheimer Straßenfest erwartet die hungrigen und durstigen Wanderer zum Abschluss. Aufgrund des Stadtbahnjubiläums gibt es Gratisfahrten auf den Stadtbahnlinien S31 / S32 zwischen Bruchsal, Kraichtal und Odenheim.

Das Wanderangebot richtet sich sowohl an Einheimische als auch an auswärtige Gäste. Die Wanderer werden Menzinger Sehenswürdigkeiten sowie die herrliche Kraichgau-Landschaft erleben und genießen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Startpunkt können die beliebten Kraichtal-Rucksäcke vorab erworben werden. Informationen zur Aktion „Kraichtal wandert“ erhält man unter www.kraichtal-tourismus.de.