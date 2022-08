Wenn der Ferienjob im Krankenhaus endet: Die schlimmsten Ferienjobs regionaler Bekanntheiten

Pfarrerin Sophia Leppert, Verlegerin Andrea Sitzler und Oberbürgermeister Thomas Deuschle erinnern sich an ihre Erlebnisse beim Jobben in den Ferien.

Gleich sein erster Ferienjob hat Thomas Deuschle, Oberbürgermeister von Waghäusel, eine bleibende Erinnerung beschert. Er war 17, Oberstufenschüler am Gymnasium seiner Heimatstadt Crailsheim und jobbte als „Bierkutscher“, wie er erzählt. Das heißt, er heuerte bei der örtlichen Brauerei an und war mit einem Fahrer im Lkw unterwegs, um Getränke auszuliefern.

Morgens um 6.30 Uhr ging’s los mit dem Beladen des Fahrzeugs. „Schon das frühe Aufstehen war damals schlimm genug“, erinnert er sich. Aber auch das Anpacken und Kistenschleppen bescherte ihm einen ordentlichen Muskelkater.

Und am dritten Tag passierte es dann: Auf der ausgetretenen, verschmutzten, im Halbdunkel gelegenen Treppe in einem Scheunenkeller knickte er um. Trotz höllischer Schmerzen und einem dick angeschwollenen Fuß bestand sein Kollege darauf, die Tour zu Ende zu fahren.

Damals wurde eine solche Verletzung noch gleich operiert. Thomas Deuschle, Oberbürgermeister von Waghäusel

Nach Feierabend erbrachte die ärztliche Untersuchung die Diagnose: Bänderriss. „Damals wurde eine solche Verletzung noch gleich operiert“, sagt Deuschle. Für ihn bedeutete das: Schluss mit Ferienjob und ab ins Krankenhaus.

Eine wichtige Erfahrung hat der heute 54-Jährige aber auf jeden Fall mitgenommen: „Ich habe damals gelernt, wie hart manche Menschen ihr Geld verdienen müssen.“ Nichtsdestotrotz folgten weitere Ferienjobs, unter anderem bei einem großen Konsumgüterhersteller, wenn er während seines Jurastudiums in den Semesterferien zu Hause war.

Verlegerin Andrea Sitzler aus Kraichtal arbeitete im Sinsheimer Kreiskrankenhaus

Mit dem Krankenhaus hat auch ein Ferienjob von Andrea Sitzler aus Kraichtal zu tun. Nach dem Abi am Östringer Leibniz-Gymnasium Anfang der 1980er hatte sie einen Aushilfsjob im Sinsheimer Kreiskrankenhaus, wo sie 19 Jahre vorher zur Welt gekommen war. Bevor ihr Studium der Sozialwissenschaften in Heidelberg begann, arbeitete sie in der Krankenhausgroßküche, was an sich mit einem großen Erfahrungswert verbunden gewesen sei.

Denn wann hat man als junger Mensch schon mal die Gelegenheit, mit „Töpfen wie Badewannen, Kochlöffeln so groß wie Zweitklässler und einer Spülmaschine, in der man hätte verloren gehen können“ zu hantieren?

Die Kolleginnen seien nett gewesen, die Abläufe durchgetaktet, die Mahlzeiten wurden am Förderband portioniert, die Reste von Schweinehaltern abgeholt, erinnert sich Andrea Sitzler. Aber: Was ihr mehr zusetzte als das frühe Aufstehen und die körperliche Arbeit war der Geruch. „Jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang dieser Bratengeruch um eine Uhrzeit, zu der mir der Sinn nur nach Kaffee stand“ gemischt mit „Hitze und allen denkbaren Dämpfen von Abflussreiniger über Kohlsuppe bis Zuckerwatte“.

Übelkeit und ein verbrühter Fuß führten zum Wechsel zu den Heidelberger Druckmaschinen

Das führte dazu, dass sie den kompletten Vormittag gegen permanente Übelkeit ankämpfte. Als sie sich auch noch beim Ausspülen der Riesenteebehälter den Fuß verbrühte, zog Sitzler die Reißleine und wechselte zu den Heidelberger Druckmaschinen.

Der Job war zwar schlechter bezahlt, aber sie lernte früh den Umgang mit Computern und den allerersten Desktop-Gestaltungsprogrammen, was nach ihrem Studienabschluss zu einem völlig anderen beruflichen Weg führte – sie gründete den Verlag Regionalkultur in Ubstadt-Weiher.

Zuckerwaren-Traum: Pfarrerin Sophia Leppert aus Mannheim arbeitete mit 16 in einer Bäckerei

Dort lebt und arbeitet inzwischen auch Pfarrerin Sophia Leppert. Ihr schlimmstes Ferienjoberlebnis hat sie in ihrer Heimatstadt Mannheim ereilt, obwohl sie sich ursprünglich riesig darauf gefreut hatte: Mit 16 jobbte in drei Filialen einer Bäckerei. Da sie Kuchen und Kekse und alles, was so unter „Zuckerwaren“ fällt, liebt, verhieß dies himmlische Aussichten.

Es war höllisch. Sophia Leppert, Pfarrerin aus Mannheim

Aber: „Es war höllisch“, erinnert sich die 30-Jährige. Schon „die Hygiene war tricky, denn es galt: immer schön die Geldhand von der Brothand trennen“. Hinzu kam, dass sich die Kolleginnen ihren Namen nicht merken konnten, sie „riefen nach Jasmin und wunderten sich, dass ich nicht reagierte“, hatten an ihrer Art, die Brötchen zu belegen ständig etwas zu bemängeln und „motzten mich bei sogenannten Fehlbons an“, hat Leppert noch lebhaft vor Augen.

Das heißt, alle Waren hatten Nummern, die in die Kasse eingegeben wurden und die alle Verkäuferinnen irgendwann auswendig wussten. Zwei Wochen Ferienjob reichten aber nicht aus, um auch bei Sophia Leppert „Zahlensicherheit“ zu schaffen. Mit einer Ausnahme: „Die Nummer für die Berlineraktion weiß ich bis heute: 44.“