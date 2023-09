Seit mehr als 100 Jahren stellt das Unternehmen Billerbeck aus Kraichtal-Münzesheim Bettdecken, Kissen, Matratzen und Boxspringbetten her. Alles begann in Nordrhein-Westfalen.

Stammsitz in Münzesheim

In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte hat Billerbeck im Kraichtaler Stadtteil Münzesheim so einiges erlebt. Der Weltmarktführer für Bettwaren hat seine Anfänge in Wuppertal, kam 1956 nach Münzesheim, das schon bald zum Stammsitz des Unternehmens wurde.

Nach Brand in Wuppertal wurde Münzesheimer Werk ausgebaut

Nach einem verheerenden Brand im Wuppertaler Werk wurde der Standort aufgegeben und das Werk in Münzesheim mit Produktion, Vertrieb und Verwaltung weiter ausgebaut. Dazu kamen der Aufbau von Vertriebswegen sowie Gründungen von Niederlassungen in Österreich und der Schweiz, später auch in Ungarn und Japan.

Friedrich Ermert wird 2003 Geschäftsführer und holt die Billerbeck-Gruppe wieder zurück in Familienbesitz. Anteilseigner sind Friedrich Ermert, seine Ehefrau Ingrid Ermert, geborene Billerbeck, sowie die Söhne Jörg und Thomas Ermert. Letzterer wird die Nachfolge des Vaters antreten.

Billerbeck arbeitet mit Wissenschaft zusammen

Das Unternehmen arbeitet eng mit Wissenschaft und Forschung zusammen, um den Schlafkomfort beispielsweise durch ergonomisch geformte Nackenstützkissen zu erhöhen und den Kundenwünschen gerecht zu werden. Neben den traditionellen Verkaufswegen spielen E-Commerce oder die Home-Stores eine zunehmende Rolle.

60 bis 70 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit Bettwaren aus Federn und Daunen. Friedrich Ermert

Geschäftsführer Billerbeck

Anfangs waren es Federn und Daunen sowie Füllungen aus Schafswolle, die für angenehmes Schlafen sorgten. Mittlerweile hat sich die Palette um Wildseide, Kamel- und Yakwolle sowie – in kleinerem Umfang – um Kunstfasern erweitert. „60 bis 70 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit Bettwaren aus Federn und Daunen“, erzählt Friedrich Ermert.

Billerbeck macht 30 Millionen Euro Umsatz in Kraichtal

Allein 30 Millionen Euro Umsatz macht das Unternehmen in Kraichtal, insgesamt verzeichnet die Billerbeck-Gruppe einen Umsatz von 50 Millionen Euro, so Ermert. Sowohl bei den Füllungen als auch den Stoffen, hauptsächlich aus Baumwolle, wird im Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und ökologische Produkte gelegt.

Mit der Einführung eines nachhaltigen Organic-Sortiments leistete Billerbeck Pionierarbeit im Bettwarenbereich. „Das Sortiment ist mit dem ,Global Organic Textile Standard‘ (GOTS) zertifiziert“, erklärt Ermert.

GOTS ist die höchste Zertifizierung, die ein Naturtextil tragen kann. Es steht für beste Bioqualität entlang aller Stufen der textilen Produktions- und Lieferkette und fordert gleichzeitig die Einhaltung von sozial verantwortlichen Bedingungen bei der Herstellung. „Eine Gans liefert etwa 60 Gramm Federn und Daunen“, erläutert Ermert beim Rundgang durch die Produktionshallen.

Billerbeck-Mitarbeiter stellen 1.200 Kissen am Tag her

Angefangen vom Aufdröseln in einzelne Haare oder Fasern über die Fertigung der Vliese für die Decken bis hin zum fertigen Produkt werden pro Tag etwa 1.200 Kissen und 1.000 Decken von den 100 Mitarbeitern gefertigt. Ein guter Umgang mit diesen ist der Familie wichtig. Die Mitarbeiter vor Ort sind ein Grund, warum Billerbeck am Standort Deutschland festhält.

Für das Personal ist Ingrid Ermert zuständig. „Wir arbeiten viel mit Praktikanten und achten darauf, dass neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu uns passen“, sagt sie.

Genug Auszubildende zu finden sei bislang kein Problem, aber Mechatroniker oder Elektriker suchen sie schon länger. Noch wird viel in Handarbeit gefertigt, aber die automatisierten Produktionsschritte werden ebenso digital gesteuert wie die Lagerlogistik und müssen mit geeigneten Fachkenntnissen betreut werden.

Produkte von Billerbeck verursachen hohe Transportkosten

„Ein weiterer Grund für den Standort sind unsere voluminösen Produkte, die hohe Transportkosten verursachen. Daher lohnt es sich nicht, die Produktion ins Ausland zu verlegen und für den deutschen Markt wieder zurück zu importieren“, so Ermert. Zudem sei beispielsweise in Ungarn die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht besser.

Importiert werden Materialien, denn „in Deutschland gibt es kaum noch Textilindustrie, daher importieren wir beispielsweise Stoffe aus China“, berichtet Ermert. Damit ist man abhängig vom Weltmarkt und dem Wert des US-Dollars. „Zwischenzeitlich waren die Kosten für einen Container aus China von etwa 1500 Dollar auf 18.000 Dollar gestiegen“, berichtet Ermer.

Ein Standortnachteil seien die hohen Energiekosten. Mit einer eigenen Fotovoltaikanlage, die etwa 300 Kilowattpeak (kWp) liefert, konnten die Kosten einigermaßen aufgefangen werden.

„Wenn genug Sonne scheint, decken wir damit unseren Eigenbedarf. Das Heizöl verursacht mehr Kosten“, sagt Ermert. Man habe bereits viel in eine bessere Isolierung investiert, für die Umstellung der Heizung ist man noch auf der Suche nach einer Lösung.