Zwei verletzte Motorradfahrer nach Unfall auf der L553 bei Landskopf

Bei einem Motorradunfall auf der L553 bei Landskopf sind am Sonntagnachmittag zwei Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei auf BNN-Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 17 Uhr auf der Landesstraße zwischen Münzesheim und Menzingen.

Dabei waren wohl mehrere Motorradfahrer in gleicher Richtung unterwegs, als einer von ihnen in einer Kurve die Leitplanke touchierte und stürzte. In der Folge stürzten auch zwei weitere Zweiradfahrer hinter ihm. Zwei der Beteiligten wurden bei den Stürzen verletzt.