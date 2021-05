Kriminalpolizei aus Bruchsal sucht mit Überwachungsfotos nach Juwelen-Dieben

Nachdem drei Unbekannte bei einem Juwelier in der Bruchsal Schmuck und Altgold gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine wichtiges Indiz sind dabei die Überwachungsfotos vom Trio.

Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, waren zwei unbekannten Männer am Montag, 19. April, in ein Juweliergeschäft in der Bruchsaler Hohenegger Straße eingestiegen. Gegen 3.25 Uhr brachen sie den Metallrollladen des Schmuckhändlers auf. Anschließend hebelten sie die Eingangstür auf, schlugen im Verkaufsraum die Glasvitrinen ein und entwendeten daraus Schmuck sowie Altgold im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro.

Ein dritter Täter hatte offenbar an einem gegenüberliegenden Restaurant gestanden, um nach Zeugen und der Polizei Ausschau zu halten. Von dort wurden laut Polizei auch ein Stehtisch und ein Blumenkübel zum Juwelierladen geschoben, die die Diebe als Steighilfe benutzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich alle drei Täter bereits gegen 2.10 Uhr am Juwelierladen aufgehalten haben. Nun sammelt die Polizei Hinweise, um die Diebe zu finden. Hierzu haben die Ermittler auch drei Überwachungsfotos online hochgeladen. Die Bilder können über den Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bruchsal-einbruch-in-juwelier/ abgerufen werden.