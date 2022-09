23-jährige Motorradfahrerin prallt gegen Auto bei Langenbrücken und wird darüber geschleudert

Eine junge Motorradfahrerin hat sich bei einem Unfall am Freitag schwere Verletzungen zugezogen. Die 23-Jährige wurde von einem Pkw übersehen, prallte daraufhin in das Auto und wurde darüber geschleudert.

Bei einem Verkehrsunfall nahe Langenbrücken ist am Freitagmorgen, gegen 06.25 Uhr, eine 23-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die junge Frau per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der ein Autofahrer zunächst von Langenbrücken kommend auf der K 3576 unterwegs und wollte nach links in die K 3575 Richtung Ubstadt-Weiher abbiegen. Dabei übersah er wohl die seinerseits von links nahende Motorradfahrerin. Die junge Frau prallte mit ihrem Motorrad gegen die Fahrertür und wurde in der Folge über den Pkw geschleudert.

Der 52-Jahre alter Pkw-Fahrer erlitt offenbar leichtere Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die betroffene Strecke auf der Kreisstraße 3575 war während der Unfallaufnahme und Bergung beider Fahrzeuge bis circa 08.40 Uhr voll gesperrt.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 22.000 Euro.