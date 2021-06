Wichtige Erfahrungen sammelten Kronauer Drohnenpiloten am frühen Morgen auf Feldern der Region. Über ein Dutzend Rehkitze konnten damit gerettet werden.

Bereits weit vor Sonnenaufgang ist Dirk Marterer mit seinen Mitstreitern von der Technischen Einheit Drohne des Landkreises Karlsruhe unterwegs.

„Wenn die ersten Sonnenstrahlen das Gras erwärmen, ist es schon zu spät. Die Rehkitze sind mit der Wärmebildkamera nicht mehr zu sehen“, erzählt der Leiter der Drohnengruppe von der Freiwilligen Feuerwehr Kronau. Wenn dann der Bauer mit seinem Mäher über das Feld fährt, kann es für die Kitze tödlich enden.

Seit Mai kooperieren die ehrenamtlichen Drohnenpiloten deshalb mit der Jägervereinigung Bruchsal und örtlichen Landwirten. 14 Rehkitze konnten so in den vergangenen zwei Wochen in Grünland- und Ackerfutterflächen vor den scharfen Messern der Mähmaschinen gerettet werden.